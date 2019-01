Als pakketbezorger verklede agent pakt jonge overvallers in Zuidoost

Een bijzondere actie van de politie heeft er voor gezorgd dat twee jonge overvallers zijn opgepakt. Een lid van een arrestatieteam liet zich, verkleed als pakketbezorger, overvallen door de jongens om ze daarna met hulp van collega's op te kunnen pakken.

De politie kwam de jongens van 16 en 18 op het spoor doordat er sinds november al meerdere overvallen waren geweest op pakketbezorgers die telefoons kwamen bezorgen. Telkens ging het om neppe bestelopdrachten. De overvallers plaatsen de opdrachten op verschillende adressen om vervolgens de bezorger te overvallen.

Verkleed als bezorger

Na een onderzoek besloot de politie gisteren in actie te komen. Een lid van een arrestatieteam (AT) reed in een busje van een reguliere pakketbezorgdienst naar het Nieuwersluishof in Zuidoost. Daar liep deze AT-er, die er ook uit zag als een bezorger, met een pakketje naar het portiek van een flat waar hij werd aangesproken door een jongen.

Deze jongen vroeg de 'pakketbezorger' hoeveel hij nog moest betalen en griste vervolgens het pakket uit zijn handen. De jongen probeerde te vluchten, maar kon meteen worden aangehouden. In de flat werd een tweede jongen aangehouden.

Het rechercheteam gaat nu uitzoeken of de aangehouden verdachten ook in verband kunnen worden gebracht met de eerdere overvallen.