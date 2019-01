Heel Holland Bakt, maar dan voor professionals

Zeven patissiers, drie opdrachten, vijf uur lang. Gisteren streden de beste patissiers van het land een dag lang tegen elkaar tijdens The Dobla Pastry Battle 2019. De Amsterdamse Amy deed dit jaar, na een teleurstellende vorige editie, opnieuw een gooi naar de felbegeerde titel.

De Horecava, oftewel de horecabeurs, vond dit jaar plaats in de RAI en werd afgesloten met een bloedstollende patisseriewedstrijd. Iedere patissier had een leerling als rechterhand, waarmee in teamverband smaakvolle creaties werden gemaakt. De teams kregen drie opdrachten: Een Charlotte Russe, Friandises en een Tarte Tatin maken op eigentijdse wijze.

Leermeester Amy Kotterer van het Okura Hotel greep vorig jaar, ondanks een speciale vermelding, net naast de titel. Dit jaar wil zij zich revancheren, met behulp van haar leerling Rick van der Drift. 'Ik verwacht dat hij heel erg zijn best doet en heel hard gaat werken', vertelt Amy enthousiast.

De eerste ronde, de Charlotte Russe, verliep voor het Amsterdamse team niet helemaal zoals zij gewild hadden. 'De taart stond te laat in de vriezer, waardoor hij niet goed bevroren was en we hem niet mooi konden glaceren.', vertelt zij teleurgesteld.

Maar de twee volgende rondes, de Friandises en de Tartin Tin, gingen een stuk beter. 'Veel minder stressvol als (sic) de vorige ronde.', vertelt Amy na de succesvolle Friandises. De vraag is natuurlijk of de jury hier hetzelfde over dacht. De winnaar van de vorige editie, Jeroen Goossens (bekend als de patissier die de trouwtaart van Willem Alexander en Maxima maakte), boog zich met twee andere experts hierover.