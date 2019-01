Vrouw overmeestert winkeldief op het Mercatorplein

Een man die een tas vol parfum had gestolen in een drogisterij op de Jan Evertsenstraat in de Baarsjes is dankzij oplettende omstanders niet ver gekomen.

De verdachte liep rond 15.00 uur de winkel uit met een tas vol met gestolen flesjes parfum. Een vrouw in de winkel zag dit en ging scheldend achter hem aan.

Even verderop, op het Mercatorplein, is de dief overmeesterd door de vrouw. Met hulp van passanten is hij vastgehouden totdat de politie ter plaatse was. Hij is aangehouden en zit vast. De vrouw, volgens een getuige een jaar of 20, heeft na haar heldenactie aangifte gedaan op het politieburo.