I Amsterdam-letters: van Museumplein naar industrieterrein

De belangstelling voor de I Amsterdam-letters was groot toen bekend werd dat ze het Museumplein zouden gaan verlaten. Vooralsnog brengen de letters de winter echter door op een industrieterrein in Almere.

Eerst waren daar de Friezen die de letters maar wat graag wilden adopteren en ook in Groningen bleken de letters geliefd. Zo diende de gemeente Appingedam een officieel verzoek in om de letters over te nemen. Een derde optie was het Openluchtmuseum in Arnhem, maar voorlopig liggen de letters op een hoopje op een industrieterrein aan de Koningsbeltweg in Almere, blijkt uit een foto die AT5 kreeg toegestuurd.

De letters werden begin december van het Museumplein verwijderd na een motie van GroenLinks, die gesteund werd door coalitiepartijen D66, PvdA en SP. De partij omschreef het logo onder meer als een 'symbool voor het massatoerisme dat we niet meer op deze manier willen'. Ook zouden de letters staan voor individualisme in plaats van diversiteit. Of de letters voorlopig in Almere blijven is niet bekend.