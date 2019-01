Veertig uur taakstraf voor doodsbedreiger Sylvana Simons

De 30-jarige man die Sylvana Simons in 2017 met de dood bedreigde via Facebook is vanmiddag veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur.

Dat meldt Het Parool. 'Simons was kwetsbaar en heeft gerechtvaardige doodsangsten uitgestaan', zei de officier van justitie vlak voor hij de strafeis bekendmaakte.

De verdachte, Nick J., stuurde in november 2017 via Facebook Messenger een bericht aan de lijsttekker van de partij Bij1. Hierin schreef hij het volgende: 'Je gaat er aan, je gaat er aan! Dansend op je graf je gaat er aan! Dood aan Sylvana, vieze cultuurhater. We weten waar je woont, je gaat er aan.' Ook zei hij dat hij wist waar ze woonde.

Zwartepietendiscussie

J. verklaarde, volgens de krant, impulsief te hebben gehandeld nadat hij een artikel las over de zwartepietendiscussie. Ook zei hij spijt te hebben van zijn actie. 'Ik kan het niet terugdraaien, maar het is dom. Heel dom.'

De openbaar aanklager eiste een taakstraf van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk, maar de straf viel lager uit. De politierechter legde twintig uur minder taakstraf op, waarvan de helft voorwaardelijk. 'Dat ga ik netjes doen', zei J. na het horen van zijn straf. Hij gaat niet in hoger beroep.