Oud-bewoners ADM eisen schadevergoeding om kapotgemaakte spullen

Oud-bewoners van het gekraakte ADM-terrein eisen een bijdrage van de gemeente om hun kapotgemaakte spullen te vergoeden. De eigenaar van het terrein begon na de ontruiming direct met slopen terwijl de afspraak was dat de bewoners tot vandaag de gelegenheid hadden hun spullen bij elkaar te rapen. Ook burgemeester Halsema reageert verbaasd.

Volgens de oud-bewoners konden ze hun spullen niet eerder verhuizen omdat het alternatieve terrein, de slibvelden in Noord, niet op tijd klaar was om naartoe te verhuizen.

'Als je nergens met je spullen naartoe kan, wat doe je dan? Dan blijf je. Je laat ondertussen wel zien dat je spullen aan het verplaatsen bent. Moedwillig wordt er dan toch ingegrepen. Dat kan gewoon niet!', vertelt Hay Schoolmeesters, de woordvoerder van de oud-bewoners van het ADM-terrein.

Halsema teleurgesteld

Volgens de gemeente waren de slibvelden wel gereed, maar burgemeester Halsema gaf de oud-bewoners gister tijdens de gemeenteraad wel gelijk over het feit dat de eigenaar had moeten wachten met de sloop.

'Na de ontruiming is, in tegenstelling tot de afspraken die waren gemaakt, de eigenaar huis gaan houden. Wij hebben ons daar erg over verbaasd en vinden dat ook heel jammer en onnodig', zei burgemeester Halsema. 'Ook op gekraakt terrein geldt dat je andermans bezittingen niet kapot mag maken.'

Schadevergoeding

De oud-bewoners van het ADM-terrein wijzen nu naar de gemeente, want die is volgens hen aansprakelijk voor de kapotgemaakte spullen.

'Wij zijn van mening dat de gemeente haar bestuursdwang, de feitelijke ontruiming, maar voor vijftig procent heeft uitgevoerd. Namelijk alleen de bewoners verwijderd, en niet zorg gedragen voor de spullen. Dat betekent dat wij niet anders kunnen dan de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen,' aldus Schoolmeesters.