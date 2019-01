Burgemeester Halsema: Nashville-verklaring 'staat niet op zichzelf'

Burgemeester Halsema vindt dat de Nashville-verklaring 'niet op zichzelf staat'. In het Gesprek met de Burgemeester op AT5 waarschuwt ze voor 'opkomende conservatieve bewegingen met heel andere waarden en opvattingen over bijvoorbeeld seksuele vrijheid.'

Afgelopen woensdag kwamen honderden Amsterdammers bijeen bij het Homomonument op de Westermarkt voor de Viering van de Liefde. De manifestatie was een reactie op de Nederlandse vertaling van de zogeheten Nashville-verklaring. Het uit Amerika overgewaaide document waarin homoseksualiteit, transseksualiteit en genderneutraliteit als strijdig met het christendom worden bestempeld.

'Toenemend conservatisme'

Halsema sprak op de bijeenkomst omdat ze zich zorgen maakt over een toenemend conservatisme. 'Je ziet dat er eigenlijk een wereldwijde conservatieve beweging is die in toenemende mate oordelen velt over seksualiteit, over transgenders, over de integriteit van het menselijk lichaam. En ik beschouw dit - ondanks dat dit wel een initiatief vanuit de kerken is - wel als een deel van diezelfde conservatieve beweging die strijdig is met de vrijheden van bijvoorbeeld homoseksuelen.'

'Met elkaar in debat'

Halsema vindt dat je je 'onvermurwbaar' moet verdedigen tegen de standpunten uit de Nashville-verklaring, maar dat diezelfde ideeën ook moeten kunnen worden geuit. 'Je mag het denken, ik zou het ook niet willen verbieden, alleen je moet er wel met elkaar over in debat en je moet laten merken dat je het er mee oneens bent.'

'Liefde moet vrij zijn'

Wat de aanwezigen bij de Viering van de Liefde dus deden volgens Halsema: 'Op een hele ontroerende zachte manier door samen te komen en te laten zien dat de liefde vrij moet zijn.'

