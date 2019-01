BOA-bonden zien voorlopig af van acties na gesprek met Halsema

De Nederlandse BOA Bond en vakbond BOA-ACP ziet na een eerste gesprek met burgemeester Halsema voorlopig af van acties. Eerder deze week dreigde de Nederlandse BOA Bond nog tot acties over te gaan als Halsema niet zou toezeggen de verdedigingsmiddelen van BOA's uit te breiden.

Het gesprek ging over het verzoek van de bond tot uitbreiding van de standaarduitrusting met wapenstok, pepperspray en een bodycam. Het ging vandaag om een oriënterend gesprek. Binnenkort komen beide partijen weer bij elkaar voor een tweede ontmoeting.

Wapens zijn volgens de bonden nodig omdat BOA’s in Amsterdam dagelijks risico lopen en het te onveilig is om dit werk ongewapend uit te voeren. De autoriteiten menen echter dat het geweldsmonopolie aan de politie voorbehouden moet blijven.

Dat acties nu uitblijven betekent niet dat toekomstige acties uitgesloten zijn, laat de Nederlandse BOA Bond weten. Ruud Kuin van de bond benadrukt daarbij het belang van de huidige gesprekken. 'We willen blijven praten. Maar er moet ook perspectief zijn voor een oplossing. Dat is wat we (...) gaan afwegen. Is er perspectief? Dan gaan we uiteraard verder praten.'