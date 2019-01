Ajax bevestigt transfer: Wöber voor 10,5 miljoen euro naar Sevilla

Het is definitief. Maximilian Wöber verruilt Ajax na anderhalf jaar voor Sevilla. Ajax bevestigt de transfer van Wöber, die donderdag al afscheid nam van zijn voormalig ploeggenoten in Orlando.

Sevilla betaalt 10,5 miljoen euro voor de Oostenrijkse verdediger, die dit seizoen bij Ajax niet zeker was van een basisplaats. Het transferbedrag voor Wöber kan door middel van bonussen nog oplopen tot maximaal 11 miljoen euro.

Ajax betaalde in de zomer van 2017 7,5 miljoen euro voor de verdediger aan Rapid Wien. Wöber kwam in zijn periode in Amsterdam tot 39 officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij één goal maakte.