Verbazing over skihal in Velsen die naam Snowworld Amsterdam krijgt

De pas overgenomen skihal in Velsen-Zuid krijgt hoogstwaarschijnlijk de naam Snowworld Amsterdam, al hoopt gemeente Velsen het bedrijf ervan te overtuigen alsnog voor Snowworld Velsen te kiezen.

Dat meldt NH Nieuws. 'De gemeente vindt het jammer dat er voor een link met Amsterdam is gekozen', laat de woordvoerder van wethouder Jeroen Verwoort (Citymarketing) weten.

Welke naam het ook wordt, de gemeente zal de uiteindelijke keus van het bedrijf respecteren. 'Maar we zijn wel met ze in gesprek, om te bespreken of er toch nog iets mogelijk is.'

Charmeoffensief

Snowplanet-directeur Richard Kokke laat weten aan NH Nieuws dat de verwijzing naar Amsterdam in de naam inderdaad nog niet zeker is. Hij is onlangs benaderd door de recent in dienst getreden citymarketeer van de gemeente Velsen, die lobbyt om de naam Velsen in de bedrijfsnaam te krijgen.

Of de nieuwe eigenaar van de skihal gevoelig is voor dat charmeoffensief, durft Kokke nog niet te zeggen. Al denkt hij wel dat de naam Snowworld Amsterdam een grotere aantrekkingskracht heeft dan Velsen. 'We hebben een landelijke functie, dan is Amsterdam handiger'

'Spaarnwoude'

Toch zal ook Kokke zijn best doen om een regionale verwijzing in de naam te houden. 'Misschien tussen haakjes Spaarnwoude', verwijst hij naar het recreatiegebied waar de skihal is gevestigd. 'Want Spaarnwoude is waarschijnlijker bekender dan Velsen', zegt hij.