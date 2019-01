Auto op z'n kant op de Piet Heinkade

Een auto is vanavond op z'n kant beland bij een ongeluk op de Piet Heinkade in het centrum.

De Volkswagen reed eerst een verkeerslicht uit de grond. Volgens getuigen reed de auto te hard en verloor de bestuurder daarom vermoedelijk de macht over het stuur. De automobilist is door ambulancepersoneel nagekeken, maar het lijkt erop dat hij er zonder al teveel lichamelijke schade vanaf gekomen is.