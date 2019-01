Hoofdcommissaris blikt terug: 'We wisten niet wie achter dreiging Sensation White zat'

De autoriteiten hebben nooit geweten wie er achter de dreiging zat van dancefeest Sensation White in de Arena in 2016. 'We wisten wel dat er dreiging was, maar niet precies hoe en wat'.

Dat vertelt Pieter-Jaap Aalbersberg in zijn laatste interview als hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. Per 1 februari wordt hij de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Extra maatregelen

Tijdens Sensation White op 2 juli 2016 werden alle bezoekers gefouilleerd en mochten er geen voertuigen in de parkeergarage onder de ArenA worden geparkeerd. Amsterdam nam extra veiligheidsmaatregelen, omdat er een 'signaal' was binnengekomen dat betrekking had op het dancefeest.

'Soms heb je een dreiging die je serieus moet nemen, terwijl je niet weet wie erachter zit. Als de dreiging al te groot was geweest, dan was er het advies geweest om het evenement niet door te laten gaan, maar dat was niet aan de orde', vertelt Aalbersberg. 'Hier zijn we niet tot een dader gekomen, maar er was wel een dreiging. Er waren een aantal indicatoren, die voldoende waren om te zeggen: dit kunnen we niet opzij leggen.'

'Tientallen meldingen per week'

Volgens de scheidend hoofdcommissaris waren er een paar jaar geleden zo'n 100 meldingen per week die betrekking hadden op terreurdreiging. 'Nu zijn het tussen de 60 en 80 meldingen die we wekelijks moeten uitzoeken. Bij straatroven kun je zeggen: we hebben maar tijd voor 40, maar bij dit soort dingen moet alles een 9 of een 10 zijn. In de bestrijding van terrorisme kun je niet met een 6 wegkomen.'

Terugblik

In een uitgebreid afscheidsinterview blikken we met Pieter-Jaap Aalbersberg terug op de periode waarin hij leiding gaf aan de politie in Amsterdam. Dat doen we aan de hand van vier thema's die de afgelopen zeven jaar telkens terugkeerden: Drukte, Diversiteit, Drugsgeweld en Dreiging. En we hebben het over zijn jarenlange samenwerking met de in 2017 overleden Eberhard van der Laan. Kijk hier het volledige afscheidsinterview terug.

Drukte

Terwijl de stad drukker en drukker wordt, moet de politie het doen met minder agenten. Aalbersberg vroeg in 2017 om ruim 500 extra agenten om de drukte in de stad aan te kunnen. Zaken waarin soms zelfs zicht is op een verdachte blijven noodgedwongen op de plank liggen.



Diversiteit

De hoofdcommissaris maakte diversiteit tot één van zijn speerpunten. Hij trok de werving van nieuwe agenten naar zich toe, omdat het Amsterdamse korps volgens hem diverser moest worden. In 2018 had de helft van alle nieuwe agenten in Amsterdam een biculturele achtergrond. Maar Aalbersberg kwam ook onder vuur te liggen, toen hij zinspeelde op het plan om het hoofddoekje toe te laten staan als onderdeel van het politie-uniform.



Drugsgeweld

Liquidaties op klaarlichte dag, automatische vuurwapens, onschuldige slachtoffers, een onthoofding en een heftige schietpartij in een buurthuis.Een jaar na zijn aantreden werd de hoofdcommissaris geconfronteerd met een nieuwe generatie nietsontziende criminelen. De verharding op straat lijkt over het algemeen verband te houden met de handel in cocaïne. En daar lijken steeds meer jongern zich voor te lenen. De politiechef vertrekt dan ook met zorgen.



Dreiging

Eén van de grootste veranderingen de afgelopen jaren in het Amsterdamse politie-apparaat heeft te maken met terreurdreiging. Na aanslagen in West-Europa kijkt de politie anders naar evenementen als de Gay Pride en Koningsdag. Nog altijd zijn er wekelijks tientallen meldingen die serieus moeten worden onderzocht.