'Gemeente legde Prins Bernhard dwangsom op'

De gemeente heeft Prins Bernhard vorig jaar een dwangsom opgelegd, omdat een van zijn panden aan een te grote groep mensen werd verhuurd zonder dat daar een vergunning voor was.

De prins en zijn zakenpartners kregen diverse waarschuwingen, blijkt uit documenten die Het Parool opvroeg via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Ze hielden lang vol dat ze niets wisten van de overtreding van de Amsterdamse regels, omdat ze het beheer en de afhandeling van de panden naar eigen zeggen hadden uitbesteed.

Bernhard kreeg in juni 2017 een aangetekende brief van de gemeente, met daarin de waarschuwing dat hij in overtreding was. Een van zijn huizen werd verhuurd aan zes personen terwijl hij daar geen vergunning voor had. Een half jaar later stuurde de gemeente nog meer aangetekende brieven naar de bevriende vastgoedbeleggers, waarna een 'voornemen tot last van dwangsom' en later ook een 'last onder dwangsom' werd opgelegd.

Volgens de krant kreeg ook VVD-Kamerlid Wybren van Haga een sommatie van de gemeente, omdat een van zijn huizen aan zes personen werd verhuurd. Bernhard is een van de grootste vastgoedbeleggers in de stad met meer dan driehonderd adressen.