Brand in vloer van in aanbouw zijnde woonboot in Noord

De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand in een woonboot aan de Johan van Hasseltkade in Noord.

De woonboot is nog in aanbouw. Toen de aannemer er vanochtend aan het werk wilde, zag hij rookwolken uit de woonboot komen waarna de brandweer werd gealarmeerd.

De brand woedt onder de vloer van het drijvende gevaarte, maar is volgens een brandweerwoordvoerder wel onder controle. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

De woonboot ligt in de nieuwe drijvende woonwijk Schoonschip. Volgens een omwonende liggen de meeste woonboten er net een paar weken.