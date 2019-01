Tessa gaat achter dief aan: 'Het moet gewoon een keertje ophouden'

De heldhaftige dame die gistermiddag meehielp met het overmeesteren van een parfumdief, woont in de buurt van de getroffen Etos aan de Jan Evertsenstraat. AT5 sprak met Tessa, zij rende achter de winkeldief aan en zorgde ervoor dat hij werd aangehouden.

Tessa stond bij de kassa toen de dief toesloeg. 'Ik hoorde de medewerker van de Etos aan de ander zeggen dat er iemand aan het jatten was en of ze hem in de gaten konden houden', vertelt ze. Op dat moment krijgt Tessa een duw van de winkeldief. 'Omdat ik aan de tas in zijn hand zag dat-ie redelijk overvol was, ben ik meteen achter hem aan gerend.'

Buiten zag Tessa hoe de dief probeerde te ontkomen. 'Hij sprong op de fiets en ging er meteen vandoor.'

Scheldend

Tessa bedacht zich geen moment en zette het op een lopen. 'Scheldend, want dat is de enige manier waarop mensen echt reageren', legt ze uit. Het getier had effect: 'Hoe meer ik begon te schelden, hoe meer mensen gingen reageren en met me mee gingen rennen. Iemand op de fiets ging er meteen achteraan en dat is eigenlijk de echte held. Die jongen heeft echt de dief letterlijk bij de kraag gegrepen.'

Tussen de Etos en de Mercatorstraat sprintte Tessa achter de parfumdief aan. 'Hier heb ik alleen gerend, geroepen en mensen geprobeerd mee te krijgen', zegt ze. 'Halverwege zag ik de fietser zijn pas versnellen achter de dief, dus dat was heel erg goed.'

Bij de kruising van de Jan Evertsenstraat met de Mercatorstraat is de dader de weg op gereden. 'Tegelijkertijd is hij daar in zijn kraag gegrepen.' De politie was volgens de overmeesteraar snel ter plekke. 'Het was een hele snelle actie. Drie auto's en binnen vijf minuten. Daar was ik heel blij om.'

'Mensen doen gewoon hun werk'

'Eigenlijk was ik alleen maar boos', vertelt ze lachend. 'Omdat er al zo veel overvallen in deze buurt zijn en het moet gewoon een keertje ophouden. Mensen doen gewoon hun werk, alleen samen kunnen we die shit oplossen op deze manier. De Etos is een paar maanden terug ook al overvallen, en de Kruidvat ook,' herinnert ze. 'Op zich houden we met z'n allen de buurt veilig, maar het kan zeker nog veiliger', aldus de heldhaftige Tessa.