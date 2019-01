Huurder mag blijven ondanks dreiging met bijl tijdens cv-controle

Een huurder van Eigen Haard die met een bijl dreigde om een monteur zijn woning in Zuidoost uit te krijgen, mag daar wel blijven wonen. Dat heeft de rechter bepaald.

Tijdens de jaarlijkse controle aan de cv-ketel liep het contact tussen de monteur en de huurder op enig moment uit de hand. Volgens de monteur werd hij geduwd toen hij foto's wilde maken van de cv-ketel. Ook gooide de huurder de tablet van de monteur op de grond en deelde hij hem mee dat hij geen foto's mocht maken.

Nadat de monteur zijn tablet opraapte om verder te gaan met de controle, pakte de huurder een bijl. Volgens de monteur zwaaide de huurder met de bijl in zijn richting, maar volgens de huurder was er van zwaaien geen sprake toen hij de monteur sommeerde om de woning te verlaten. De monteur verklaarde dat hij voor zijn leven had gesmeekt, maar ook dat ontkende de huurder.

Grootouders

Woningbouwvereniging Eigen Haard wilde vanwege de gebeurtenissen dat de woning werd ontruimd. De rechter ging hier niet in mee en woog mee dat de huurder aan de stoornis Asperger lijdt. Ook was dit het enige incident met de huurder.

De huurder heeft toegezegd dat bij bezoek van de woningbouwvereniging voortaan een van zijn grootouders aanwezig zal zijn.