OM gaat Jelle Brandt Corstius niet vervolgen voor smaad

Het Openbaar Ministerie heeft de tweede aangifte van smaad van Gijs van Dam tegen Jelle Brandt Corstius geseponeerd. Volgens het OM heeft de journalist geen strafbare uitspraken gedaan over de tv-producent.

Dat meldt NH Nieuws. 'Een officier van justitie heeft naar de uitlatingen gekeken en bepaald dat die binnen deze context niet strafbaar zijn', zegt een woordvoerder van het OM.

Verkrachting

In november 2017 deed Jelle Brandt Corstius aangifte van verkrachting tegen Gijs van Dam. De tv-producent zou de journalist in 2002 hebben gedrogeerd en hebben gedwongen tot seks. Brandt Corstius deed zijn verhaal in Trouw, zonder een naam te noemen. Van Dam heeft het seksuele contact nooit ontkend, maar zegt wel dat er geen sprake was van dwang of drogeren.

Lees ook: Jelle Brandt Corstius spant geen zaak aan tegen Gijs van Dam: 'Doel bereikt'

Als reactie op de aanklacht deed Van Dam aangifte van smaad. Het OM vond geen bewijs en seponeerde beide aangiften. De reactie die Brandt Corstius op dat besluit gaf, was voor de tv-producent aanleiding om opnieuw aangifte te doen. Hij noemde Van Dam in een adem met Harvey Weinstein en Bill Cosby en de producent vond deze reactie ook smadelijk. Voor deze aanlacht ziet het OM nu te weinig aanleiding voor vervolging.

Lees ook: Nieuwe aanklacht tegen Jelle Brandt Corstius

'Hopelijk klaar'

Nico Meijering, de advocaat van Jelle Brandt Corstius, is tevreden over het sepot: 'Jelle had het verwacht, maar is zeker ook tevreden en hoopt dat het nu voor alle betrokkenen klaar kan zijn.'

Raadsman Peter Plasman, die Van Dam bijstaat, liet aan RTL Boulevard weten tegen het sepot in beroep te gaan. 'Mijn cliënt heeft besloten deze beslissing van de officier van justitie aan te vechten bij het gerechtshof in Amsterdam en daar gaan wij verzoeken om de officier op te dragen om wel te vervolgen.'