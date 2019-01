GVB-directeur op derde plek kandidatenlijst D66 voor Eerste Kamer

Alexandra van Huffelen heeft de derde plek gekregen op de kandidatenlijst van D66 voor de Eerste Kamer. De GVB-directeur zal hierdoor hoogstwaarschijnlijk in de Eerste Kamer terecht komen.

Op 20 maart van dit jaar zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De verkozen leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. D66 heeft op dit moment tien zetels in die Kamer. Hoewel de laatste peilingen erop wijzen dat D66 zal gaan inleveren bij de volgende verkiezingen, is de verwachting dat zij nog zeker wel drie zetels gaan halen. Van Huffelen heeft dus een hele goede kans op een zetel in de Eerste kamer.

Van Huffelen werd in 2014 directeur van het GVB. Eerder was zij wethouder in Rotterdam. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een bijbaan, die leden vaak combineren met andere functies. D66-raadslid Jan Bert Vroege laat dan ook op Twitter weten dat van Huffelen de twee functies zal gaan combineren.