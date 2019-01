Ajax wint bij weerzien Neres met oude club

Ajax heeft het tweede duel in de Florida Cup weten te winnen. De Amsterdammers wisten van een 2-1 achterstand terug te komen en versloegen São Paulo met 2-4.

In Orlando trad Ajax in haar sterkste opstelling aan. David Neres begon tegen zijn oude ploeg op de bank. De Braziliaan werd door São Paulo opgeleid en maakte in 2017 voor twaalf miljoen euro de overstap naar Ajax.

Ajax was de betere ploeg in de eerste helft, maar toch was het São Paulo dat op voorsprong kwam. Na slecht uitverdedigen van Blind schoot Hernanes, oud-speler van onder meer Juventus en Internazionale, hard binnen. Tot dan toe was São Paulo nog amper gevaarlijk geweest.

Dat werden ze de eerste helft ook niet meer. De Brazilianen trokken zich ver terug en lieten Ajax het spel maken. Bovendien speelde São Paulo behoorlijk hard, wat tot veel irritatie bij de Ajacieden leidden. Op een vrije trap van Lasse Schöne na waren de Amsterdammers niet erg gevaarlijk.

Neres

De tweede helft begon São Paulo met een totaal nieuw elftal. Ajax bracht alleen Kristensen voor Tagliafico. De rechtsback leverde in de 57e minuut de assist op Donny van de Beek, die van dichtbij de 1-1 binnenschoot. De middenvelder werd daarna direct vervangen voor David Neres. Kort na de gelijkmaker kon Ajax opnieuw tegen een achterstand aankijken. Brenner Silva liet op de rand van de zestien André Onana kansloos met een droge schuiver.

Ajax zette vervolgens de jacht in op de eerste overwining van 2019 en met succes. Na een overtreding op Dolberg schoot Dusan Tadic een strafschop feiloos binnen. Vijf minuten later waren dezelfde twee spelers betrokken bij een doelpunt. Frenkie de Jong stuurde Tadic schitterend weg, waarna de Serviër Dolberg bediende: 2-3.

Het slotakkoord was voor David Neres. In de blessuretijd van de wedstrijd wist de Braziliaan met wat geluk te scoren tegen zijn oude club.

Strafschoppen

Afgelopen vrijdagnacht speelde Ajax de eerste wedstrijd van de Florida Cup, tegen Flamengo. De Amsterdammers speelden met 2-2 gelijk en verloren vervolgens na strafschoppen. De wedstrijd van vanavond tegen São Paulo was de laatste in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Volgende week zondag begint die weer met de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen.