Opnieuw code geel: windstoten tot 90 km/uur verwacht

Het KNMI heeft voor komende zondag code geel afgegeven. Het weerkundig instituut waarschuwt voor zware winstoten.

Afgelopen dinsdag werd code geel ook al afgekondigd. Toen werden er windstoten van 100 kilometer per uur gemeten. Zo ver komt het morgen waarschijnlijk niet. Het KNMI verwacht windstoten tot 90 kilometer per uur. Vooral aan de noordkust is de noordwesterlijke wind flink aanwezig. De waarschuwing code geel betekent dat er kans is op gevaarlijk weer.

Luchthaven Schiphol houdt vanwege de harde wind rekening met verlate of geannuleerde vluchten.

Strong winds are forecast for tomorrow, so flights to/from Schiphol may be delayed and/or cancelled.If you're travelling tomorrow, please check your current flight status at https://t.co/LwUpOpD1F8 or contact your airline for more information. pic.twitter.com/CL4Q0q25ky