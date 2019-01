Explosie bij coffeeshop Linnaeusstraat

De politie is een onderzoek gestart na een ontploffing bij coffeeshop Smoke Palace aan de Linnaeusstraat in Oost. De recherche gaat ervan uit dat de ontploffing is veroorzaakt door een nader te onderzoeken explosief.

De hulpdiensten werden rond 04.45 uur gealarmeerd. De buitenzijde van het pand heeft schade opgelopen. Bij een woning aan de overkant zijn meerdere ramen gesneuveld. Een omwonende spreekt van een lichtflits en een harde klap. De explosie was tot diep in Oost te horen.

Niemand raakte gewond. Een deel van de straat werd enige tijd afgesloten voor onderzoek. In verband met de afzetting reed tram 19 een aangepaste route.

Rond 04.40 uur vannacht heeft in een bedrijfspand op de Linnaeusstraat een ontploffing plaatsgevonden. De Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning zijn ter plaatse. In verband met het onderzoek is de directe omgeving voor enige tijd afgesloten. pic.twitter.com/FsDj4EKrEm — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) January 13, 2019