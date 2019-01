De Verloren Vrijstaat - 'Vrijplaats is hier een scheldwoord'

Ruim twintig jaar woonde een groep bijzondere en eigenzinnige Amsterdammers op het ADM-terrein in het Westelijk havengebied. Ze bouwden hier een kunstzinnige gemeenschap waar plaats was voor iedereen. Maar dit jaar wacht de ontruiming en komt er een einde aan ‘het ADM’. Hoe beleven de bewoners de laatste maanden op het terrein? Je ziet het in de vijfdelige documentaireserie De Verloren Vrijstaat. Vandaag, deel vier.

De einddatum nadert voor de bewoners van het ADM-terrein. Binnenkort moet iedereen vertrokken zijn, maar een aantal ADM’ers is helemaal niet van plan te vertrekken van het voor hen zo vertrouwde terrein. 'Een plan b is er niet. Mijn plan is hier oud te worden, met mijn familie.'

De ADM’ers die wél voornemens zijn hun biezen te pakken nemen een kijkje op de slibvelden in Noord, waar een groep in de nabije toekomst mogelijk neerstrijkt. Maar over de verhuistermijn én de nieuwe locatie bestaan grote zorgen...

Dit is het vierde deel van een zesdelige reeks over het ADM-terrein en zijn bewoners. De vervolgafleveringen zijn wekelijks te zien op AT5 en te bekijken via AT5.nl of YouTube.