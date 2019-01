'Gemeente en Amsterdamse startups krijgen miljoenensubsidie voor deelfietsproef'

Er lijkt een nieuwe proef met deelfietsen en deelauto's te komen in de stad. De gemeente en twee Amsterdamse deelfietsbedrijven, Cargoroo en Urbee, hebben hiervoor vanuit Brussel een flink deel van een miljoenensubsidie ontvangen. In totaal trekt Europa 8,8 miljoen euro uit voor het internationale deelproject.

De drie jaar durende proef, die in Amsterdam en zes andere Nederlandse en Europese steden wordt gedaan, moet aantonen dat het aanbieden van elektrische deelfietsen, elektrische deelbakfietsen en ook elektrische deelauto's commercieel haalbaar is. Dat meldt het FD.

De gemeente Amsterdam krijgt een bijdrage van 1,2 miljoen van het totale bedrag van 8,8 miljoen euro voor het installeren van e-hubs in de stad, waar deelfietsen kunnen worden opgehaald en weggebracht. Cargoroo-oprichter Jaron Borensztajn zegt tegen de krant dat de gemeente komende week met een eigen bericht zal komen over de subsidie.

Aan het project doen naast Amsterdam ook Nijmegen, Arnhem, Manchester, Leuven, het Franse Dreux en het Zuid-Duitse Kempten mee. Cargoroo zelf krijgt een subsidie van 700.00 euro om 150 elektrische bakfietsen in te zetten in de zeven steden. Urbee plaatst 260 elektrische fietsen verdeeld over Amsterdam, Leuven en Nijmegen.

Afgelopen december werd bekend dat het college meer tijd nodig heeft om het beleid omtrent deelfietsen vast te stellen. Aanvankelijk was de planning om eind 2018 een besluit te nemen over de toekomst van deelfietsen in de stad, maar die planning bleek niet haalbaar. Wethouder Sharon Dijksma wil de gemeenteraad in de komende maanden informeren over de verdere planning.