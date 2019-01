Weiland in Flevoland als alternatief voor Amsterdam: 'Het wordt heel erg druk!'

Steeds meer Amsterdammers verlaten (noodgedwongen) de stad. Er zijn weinig betaalbare koopwoningen, waardoor mensen op zoek moeten naar alternatieve plekken om te wonen. Bijvoorbeeld een leeg weiland vlakbij Almere.

'Het is hier gewoon heel leeg, rustig en open', zegt Annemieke over het weiland in woongebied Oosterwold. Op het erf van een boerderij worden 21 appartementen gebouwd. Annemieke heeft een van die appartementen al gekocht. 'In de Spaarndammerbuurt en sowieso in Amsterdam is het heel erg druk aan het worden.'

Maar liefst driehonderd mensen hebben interesse getoond voor het bouwproject. Daarvan was ongeveer de helft Amsterdammer. De appartementen zijn voor verschillende huishoudens: gezinnen, ouderen en jongeren. Ook komt er een gezamenlijke moestuin. De appartementen zullen in 2020 worden opgeleverd.

'Amsterdams op de boerenmarkt'

Oosterwold begint langzaam een Amsterdamse enclave te worden. 'Je ziet hier in de buurt heel veel Amsterdammers', zegt boer Tom Saat, op wiens erf de appartementen worden gebouwd. 'Elke zaterdag is er een boerenmarkt en het Amsterdams hoor je gewoon op de markt.'