Verbazing rondom uitspraak Rutte over 'witte wijn sippende Amsterdamse elite'

Er is commotie ontstaan nadat premier Mark Rutte vandaag in het programma Buitenhof liet weten 'giftig te worden' van de 'witte wijn sippende Amsterdamse' elite die alsmaar kritiek heeft op de Amerikaanse president Donald Trump.

Rutte is van mening dat de zogenaamde 'witte wijn sippende Amsterdamse elite' Trump geen kans geeft. 'Maak nou gebruik van zijn aanwezigheid op het speelveld. Hij beseft dat niet alles rondom het hoogmis van het multilateralisme goed gaat', zegt Rutte tijdens Buitenhof.

De uitspraak schoot in het verkeerde keelgat bij veel Twitteraars. Zo twitterde GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting een foto van Rutte en de Russische president Vladimir Poetin waarop de mannen beiden een glas witte wijn heffen.

Vrijdag baarde de premier ook al opzien met zijn uitspraak dat hij raddraaiers die tijdens oud en nieuw hulpverleners aanvallen 'het liefst zelf in elkaar zou willen slaan'.

Onze @MinPres spreekt over de ‘witte elite’. Met die woorden is het direct duidelijk voor wie hij zich in onze samenleving wil inspannen.. #buitenhof #vvd #klaarermee