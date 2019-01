Buurtbewoners geschrokken van explosie coffeeshop Oost: 'Knal was keihard'

Buurtbewoners zijn geschrokken van de ontploffing bij coffeeshop Smoke Palace aan de Linnaeusstraat in Oost vannacht. Omwonenden werd rond 04.45 uur opgeschrikt door de knal, die tot diep in Oost te horen was.

'Ik hoorde een ontzettend harde knal. Ik stuiterde zowat mijn bed uit', reageert een buurtbewoonster. 'De knal was keihard. Ik denk dat ik nog nooit zo'n harde knal gehoord heb. Alle ramen stonden open, iedereen was aan het kijken', vertelt een ander.

Ramen

Rondom de coffeeshop is duidelijk dat de ontploffing een grote impact heeft gehad. Niet alleen de coffeeshop zelf, maar ook de ramen van een tegenover liggende woning sneuvelden door de knal.

Directe buren van Smoke Palace konden na de explosie urenlang hun woning niet meer in. 'We zijn uit bed gestapt en keken naar buiten. Overal was rook. We hebben onze spullen gepakt en zijn naar buiten gegaan. We wisten niet wat er aan de hand was, of het een gaslek was of iets anders. Dus we zijn sinds kwart voor vijf vanochtend niet meer binnen geweest', vertelt een buurvrouw.

De politie sluit uit dat het om een gasexplosie gaat en gaat uit van een explosief, en is op zoek naar een man in donkere kleding met gezichtsbedekking. Na de explosie vluchtte hij in de richting van het Oosterpark. Daar stapte hij op een scooter of brommer, en reed hiermee in de richting van de Mauritskade. Iedereen met informatie wordt gevraagd 0900-8844 te bellen.

Los Angeles

Het is niet de eerste explosie bij een coffeeshop in de buurt. In september 2018 moest coffeeshop Los Angeles in de Derde Oosterparkstraat haar deuren sluiten nadat er een explosief afging. Hiervoor is nog niemand aangehouden.