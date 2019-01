Ombudsman presenteert resultaten Wallenonderzoek in De Balie

Ombudsman Arre Zuurmond presenteert vanavond in De Balie de resultaten van zijn onderzoek naar de overlastproblemen op de Wallen. Voor het onderzoek verhuisde de ombudsman tijdelijk naar het Wallengebied. Burgemeester Femke Halsema is aanwezig om op de onderzoeksresultaten te reageren.

Zuurmond sprak met meer dan honderd bewoners, professionals, ambtenaren en bestuurders. Het onderzoek richt zich op de drukte, criminaliteit, commercie en vervuiling. 'Het probleem zit dieper dan overtoerisme en prostitutie', concludeert de ombudsman.

'Ik heb hier vroeger gewoond als student en ik had een nog wat naïef optimistisch beeld. Ik ben toch wel geschrokken. Het is de laatste jaren wel veel heftiger geworden', zei Zuurmond eerder over zijn tijdelijke verblijf in het programma De Straten van Amsterdam. De ombudsman noemde de binnenstad in een eerder rapport een 'urban jungle waar de overheid onduldbaar afwezig is, waar het recht van de sterkste geldt'.

In het debatcentrum komen ook Wallenbewoner en jurist Marcel Dellebeke, lector Citylogistiek Walther Ploos van Amstel en journalist Jan Tromp, die onderzoek doet naar de geldstromen rondom harddrugs in de stad, aan het woord.

