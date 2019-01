Man ernstig gewond bij steekpartij in West

Een man is vanavond ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in de Van Reigersbergenstraat in West.

Het is nog onbekend hoe het slachtoffer er aan toe is. De politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De straat is tijdelijk afgezet.



De daders zijn voortvluchtig en mogelijk gevlucht in de richting van de Marcantilaan. De politie doet onderzoek naar de steekpartij. Iedereen met informatie wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.