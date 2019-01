Metrorit in je onderbroek: 'Ik dacht laat ik eens gek doen'

Bij de metrohalte op de Vijzelstraat stapten vanmiddag zo'n 80 mensen zonder broek de metro in voor de 'No Pants Subway Ride'. De flashmob was bedoeld om medepassagiers te verrassen en op te vrolijken, en als tegengeluid van 'Blue Monday' (dit jaar op 21 januari), ook wel gezien als de 'meest depressieve dag van het jaar'.

Deelnemers trotseerden de kou en maakten zonder broek een rondje met de Noord/Zuidlijn. 'Je treedt buiten je comfortzone. Normaal zit je altijd maar normale dingen te doen, dit doe je niet iedere dag. Dus ik dacht: laten we eens gek doen', vertelt een deelnemer.



De meesten zullen hun mooiste onderbroek uit de kast hebben getrokken, maar dit gold niet voor iedereen. 'Ik heb eigenlijk altijd de mooiste onderbroeken aan', aldus een deelnemer.



Flashmob

Voor een hoop reizigers kwam de flashmob als verrassing. 'Ik kwam binnen en ik zag meteen twee mannen in onderbroek staan. Ik dacht wel even: Huh. Maar het zijn er meerdere, dus dan is het al normaler dan als er één in zijn onderbroek zou staan', vertelt een reizigster.



Een andere reiziger had wel wat aan te merken op de onderbroekenkeuze van de deelnemers. 'Ik vind het allemaal prima, uitstekend hoor. Het valt me alleen op dat ze allemaal wel slecht ondergoed aanhebben.'