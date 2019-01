Dino Soerel wil getuigen in strafzaak Willem Holleeder

Dino Soerel wil getuigen in de strafzaak tegen Willem Holleeder, naar aanleiding van opgedoken brieven en een telefoongesprek met Peter R. de Vries, die maandag in een zitting behandeld worden.

Dit laat het advocatenbureau van Soerel, Ficq & Partners, weten op Twitter. Holleeder schreef in 2011 brieven aan Peter R. de Vries, en voerde later een telefoongesprek met de misdaadverslaggever. Hierin zou hij belastend over Soerel hebben gesproken, die in 2017 tot levenslang werd veroordeeld in het liquidatieproces Passage.



Lees ook: Dino Soerel aangehouden voor moord op Willem Endstra



Holleeder zou onder andere beweerd hebben dat Soerel samen met hem en Stanley Hillis een driemansschap zou hebben gevormd. Soerel ontkent dit, en meent dat Holleeder hiermee zijn naam heeft misbruikt. Momenteel wordt Soerel er samen met Holleeder en Hillis van verdacht Willem Endstra om het leven te hebben gebracht.



Ook beschuldigt Holleeder Soerel en zijn advocaten ervan hem onder druk te hebben gezet om een valse verklaring af te leggen, iets dat zijn advocaten in de brief als 'belastend en leugenachtig' bestempelen.



Lees ook: Passage-proces ten einde: Nu ook levenslang voor Dino Soerel



'Hoewel onze cliënt een aantal malen als verdachte is gehoord door de recherche, is hem opmerkelijk genoeg nooit gevraagd naar de aantekeningen/brieven van Holleeder. Nu belastend over cliënt wordt gesproken, biedt Dino S. aan als getuige duidelijkheid te scheppen', schrijven zijn advocaten.