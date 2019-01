149 euro voor wildplassen tegen etalage op August Allebéplein

Agenten hebben gisteravond op heterdaad een wildplasser kunnen betrappen. De dader stond tegen de winkelruit van een drogist te plassen.

Wijkagenten in Slotervaart stonden toevallig in de rij bij de supermarkt op het August Allebéplein toen ze aangesproken werden door een vrouw. Die vertelde dat ze een wildplasser had gezien. Een van de agenten ging direct naar de drogist en trof de dader aan, terwijl die nog aan het plassen was.

Lees ook: Gemeente zet nieuw wapen in tegen wildplassers bij Rembrandtplein

'De bekende smoes over het heel nodig moeten en niet kunnen ophouden werd weer gebruikt. We hebben meneer een bekeuring van 149 euro gegeven die hij direct afrekende', meldt de politie. Hoewel wildplassers vaak een waarschuwing krijgen, waren de agenten deze keer onverbiddelijk. 'Het betrof een winkelplein waar veel mensen lopen en hem daar openlijk hebben zien urineren. Verder waren er in de omgeving genoeg alternatieven, waaronder een politiebureau...'