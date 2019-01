Grote belangstelling voor Holleeder in Bunker, rechtbank start livestream

Het is weer topdrukte bij het proces tegen Willem Holleeder in de Bunker. De belangstelling is zo groot, dat de rechtbank opnieuw een livestream start.

De dagjesmensen zijn weer massaal terug bij de zwaarbeveiligde rechtbank in Osdorp. De zaak was de afgelopen tijd weer volop in het nieuws. Gisteren keken ruim een miljoen Nederlanders naar de tweede aflevering van de serie Judas.

Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de Bunker kan de inhoudelijke behandeling in het proces tegen Holleeder via een live videoverbinding worden gevolgd in de reguliere rechtbank aan de Parnassusweg. Ook bij de livestream is maar een beperkt aantal plaatsen. Belangstellenden zijn daarom niet zeker van een plek.

Bij het proces zal misdaadverslaggever Peter R. de Vries vandaag getuigen tegen Holleeder. In april vorig jaar liep De Vries nog boos weg bij de rechtbank nadat hij zijn jas en schoenen moest uittrekken bij het detectiepoortje. Ook was De Vries not amused dat hij niet onder de rechtbank kon parkeren. Vanochtend blikte hij grappend terug op dat incident.

Zo... straks weer getuigen in proces Holleeder. Maar even een paar gemakkelijke schoenen aan... pic.twitter.com/43Mpemob73 — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) January 14, 2019

'Geheime tape'

Een week geleden werd bekend dat De Vries een tape zou hebben overhandigd aan het Openbaar Ministerie (OM) waarop te horen is dat Holleeder samen met topcriminelen Stanley Hillis en Dino Soerel een crimineel drietal zou hebben gevormd. Voor het OM zou de tape nieuw bewijs zijn dat Holleeder samen met Hillis en Soerel gezamelijk liquidatie-opdrachten liet uitvoeren.

Advocatenbureau Ficq & Partners maakte gisteren bekend dat ook Soerel wil getuigen in het proces tegen Holleeder. Soerel zelf ontkent dat hij samen met Holleeder en Hillis een driemanschap zou hebben gevormd.