Petitie gestart om optreden R. Kelly in The Box tegen te houden

Het optreden van de Amerikaanse zanger R. Kelly in The Box doet veel stof opwaaien. Inmiddels is ook een petitie in het leven geroepen om de show van de zanger tegen te houden.

Volgens de petitie mag R. Kelly geen optreden geven in Nederland, omdat de artiest beschuldigd wordt van seksueel misbruik van jonge vrouwen. In de petitie noemen de ondertekenaars de zanger een 'pedofiel', 'monster' en 'psychopaat'. Om die reden vinden ze dat R. Kelly niet op het podium hoort. Er zijn al bijna duizend handtekeningen verzameld.

Strafrechtelijk onderzoek

De zanger wordt al jarenlang beschuldigd van seksueel misbruik. Onlangs is hij wederom in opspraak geraakt na de verschijning van de BBC Three-documentaire Surviving R. Kelly, waarin verschillende slachtoffers vertellen dat ze niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch werden misbruikt door de zanger. Naar aanleiding van deze documentaire is in de Amerikaanse staat Georgia een strafrechtelijk onderzoek gestart naar R. Kelly.

Eerder werd de zanger gearresteerd vanwege het bezit van kinderporno. R. Kelly werd uiteindelijk vrijgesproken omdat niet werd bewezen dat het meisje op de beelden minderjarig was. Ook stond hij al terecht voor verdenking van seksuele handelingen met meerdere minderjarige meisjes.

De 52-jarige zanger heeft zelf alle aantijgingen ontkend en is vooralsnog nooit veroordeeld. Het optreden van R. Kelly in The Box wordt gegeven op zaterdag 20 april.