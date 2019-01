Slachtoffer (29) overleden na steekpartij in West, verdachte (31) aangehouden

Het slachtoffer dat gisteravond gewond is geraakt bij een steekpartij in West, is aan zijn verwondingen overleden. Een 31-jarige man is aangehouden.

Het slachtoffer raakte zondagavond rond 19.15 uur gewond na het steekincident op de Van Reigersbergenstraat. Hij overleed later in ziekenhuis. De vandaag aangehouden man is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie is daarom op zoek naar getuigen die rond het tijdstip van de fatale steekpartij iets gezien of gehoord hebben. Ook is de politie specifiek op zoek naar omstanders die 112 belden, maar nog niet met de recherche hebben gesproken.