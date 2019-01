Nieuwe kastanje op plek originele Anne Frankboom

Op de plek van de originele Anne Frankboom is in de tuin bij het Achterhuis een nieuw kastanjeboompje opgekomen.

De kastanje is vermoedelijk een nieuwe, kleine tak die groeit uit de wortels van de originele Anne Frankboom.

Volgens Mireille van Velde van stichting Elementree was de spontaan opgekomen kastanje een grote verrassing voor de eigenaar van de tuin. De zogenoemde loot groeit ongeveer tien centimeter naast de originele Anne Frankboom.

Monumentale kastanje

Anne Frank schreef in haar dagboek een aantal keer over de kastanjeboom. De boom was het enige contact met de natuur op haar onderduikadres.

De monumentale boom werd sinds 2007 aangetast door een agressieve schimmelziekte. Het stadsdeel stond op dat moment op het punt om de kastanje de kappen, maar de rechter verbood de kap toen.

In 2010 waaide de Anne Frankboom tijdens een storm om. Toch is de originele kastanje niet helemaal weg. De stronk van de Anne Frankboom staat nog in de tuin.