Borstbeeld en mozaïek Johan Cruijff vrijdag onthuld

Vrijdag wordt er een wand met beelden van Johan Cruijff onthuld voor de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Er komt ook een borstbeeld van de Nummer 14 te staan.

VI schrijft dat het een extra eerbetoon is aan de Ajax-legende. De Arena is begin dit seizoen al van naam veranderd en vernoemd naar Cruijff. Ook hangt er al een grote foto van hem aan de voorkant van het stadion.

Op de wand bij de ingang staat een mozaïk met zwart-witbeelden van Cruijff tijdens zijn carrière. Het borstbeeld is ongeveer vijftig centimeter hoog en gemaakt door kunstenaar Guido Sprenkels. Het beeldt een ongeveer dertigjarige Cruijff uit.

Het is het eerste beeld van Cruijff in de Arena maar waarschijnlijk niet het laatste. In oktober heeft de supportersvereniging een inzamelingsactie gedaan voor een standbeeld van de voetballer en de benodigde 75.000 euro is inmiddels binnen.