Aantal ongelukken met Uber-chauffeurs baart Uber grote zorgen

Uber vindt het zeer zorgelijk dat er in korte tijd meerdere verkeersongevallen zijn geweest waarbij Uber-chauffeurs waren betrokken. Dat laat het bedrijf weten nadat afgelopen weekend een 24-jarige fietsster is overleden bij een aanrijding met een Uber-taxi op de Heemstedestraat.

'We willen daarom de uitkomsten van de politieonderzoeken met de autoriteiten bespreken', zegt Thijs Emondts, general manager van Uber. Het bedrijf heeft ook na het ongeluk aan de Heemstedestraat meteen hulp aangeboden bij het onderzoek.

Zo overleed begin december een voetganger toen die op de Rozengracht werd aangereden door een Uber-chauffeur. Enkele dagen later raakten drie mensen gewond bij een aanrijding in Duivendrecht. Een week daarna raakten twee scooterrijders gewond in West en eind december raakte een maaltijdbezorger gewond in Zuid.

Condoleances

Zodra Uber de contactgegevens van de familie heeft, zal het de condoleances overbrengen, laat Emondts weten. 'Onze gedachten gaan uit naar de naasten van het slachtoffer.'

Uber heeft inmiddels contact gehad met de 21-jarige chauffeur die bij het ongeluk aan de Heemstedestraat betrokken was. Vanwege het lopende onderzoek kan Uber niks vertellen over de inhoud van dat gesprek.

Maatregelen

Volgens Emondts is veiligheid 'de grootste prioriteit'. 'Daarom onderzoeken wij of wij nog meer kunnen doen om de verkeersveiligheid te vergroten.'

Wel zijn al verschillende maatregelen genomen of staan ze op de planning. Zo gaat Uber spraaktechnologie invoeren waarmee chauffeurs de apps hands-free kunnen bedienen. En onlangs werden limieten voor de rijtijden geïntroduceerd. Chauffeurs kunnen daardoor niet meer dan 12 uur onafgebroken rijden binnen 24 uur.

Verantwoordelijkheid nemen

Vorige maand zei verkeerswethouder Sharon Dijksma al dat Uber zijn verantwoordelijkheid moet pakken voor de chauffeurs die in de stad rondrijden met de taxi-app. 'De arbeidsvoorwaarden waar men zich in Nederland aan moet houden als goed werkgever, wil ik wel gerespecteerd zien.' Dat zei ze AT5's Park Politiek. Ze reageerde op de onrust in de stad die was ontstaan omdat Uber-chauffeurs betrokken waren bij dodelijke verkeersongevallen.

