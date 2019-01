Gemeente voert strengere regels in voor vakantieverhuur

Verhuursites zoals Airbnb zijn voor veel Amsterdammers een doorn in het oog. De gemeente heeft daarom vorig jaar ingestemd met nieuwe maatregelen die per 1 januari zijn ingegaan. De maximale verhuurtermijn gaat van 6o dagen per jaar naar 30 dagen per jaar en verhuur van een woning moet online worden gemeld bij de gemeente. Als dit niet gebeurt worden er flinke boetes uitgedeeld.

Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/vakantieverhuur.