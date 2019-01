Gedenksteen voor doodgeschoten stagiair Mohamed Bouchikhi (17) op Wittenburg

De doodgeschoten Mohamed Bouchikhi (17) die vorig jaar om het leven kwam bij het speeltuingebouw Wittenburg waar hij stage liep, krijgt een gedenksteen in de gevel van het gebouw.

Op 26 januari vorig jaar kwam Mohamed om het leven toen twee mannen met bivakmutsen het wijkcentrum inrenden en om zich heen schoten. In het buurtcentrum waren toen zo'n twintig jongeren aanwezig. Vlak voordat de twee daders het buurtcentrum binnenstormden, zat Mohamed een computerspel te spelen. Later werd duidelijk dat Mohamed niets met het incident te maken had.

Schuilen

De daders riepen dat zij op zoek waren naar 'een nikker', zoals ze dat zelf zeggen. Daarna begonnen ze gelijk te schieten. Een jongen met een donkere huidskleur, de toen 19-jarige Gianni L. werd daarbij geraakt. Net als een stagiaire die bij hem stond. Zij werd in haar been geraakt. In de paniek die daarop ontstond rende iedereen door elkaar heen op zoek naar een veilige plek.

Mohamed rende naar een naastgelegen kantoortje, waar zo'n zeven jongeren schuil hielden. Omdat er geen plek meer was, dook Mohamed in het kantoortje op de grond met zijn armen over zijn hoofd. Hij maakte zich zo klein mogelijk. De man met de kalasjnikov kwam naar hem toe en schoot van dichtbij meerdere keren op hem. In oktober werd één verdachte aangehouden.

Herdenking

De gebeurtenis maakte diepe indruk op de buurt. Er werd onder meer een stille tocht georganiseerd. Op zaterdag 26 januari, exact een jaar na de dood van Mohamed, organiseert de gemeente een herdenking in de Oosterkerk. De familie en andere betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd. Ook burgemeester Femke Halsema zal daarbij aanwezig zijn.

Na de herdenking wordt de gedenksteen in de gevel van het pand onthuld 'als blijvende herinnering aan het overlijden van de onschuldige stagiair Mohamed Bouchikhi', zoals de gemeente het omschrijft.