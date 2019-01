Ruttes 'white-wine-sipping' Amsterdamse elite dringt door tot in Washington

De witte wijn sippende elite uit Amsterdam, waar premier Mark Rutte van gruwelt, gaat de wereld over. Ook de Washington Post besteedt aandacht aan de moeizame relatie tussen de premier en de hoofdstad.

Rutte deed zondag in het programma Buitenhof de uitspraak dat de 'witte wijn sippende Amsterdamse elite' Donald Trump geen kans geeft. Hij vindt dat Nederland juist gebruik moet maken van zijn aanwezigheid 'op het speelveld', in plaats van almaar kritiek te hebben op de Amerikaanse president.

Uitspraak valt verkeerd

Dat de uitspraak in Amsterdam verkeerd viel, valt ook de gerenommeerde Washington Post op. De krant deelt onder meer een tweet van GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting die een foto plaatste van Rutte en Poetin: samen aan de witte wijn.

De krant signaleert dat het niet 'totally new' is dat Rutte met Amsterdam overhoop ligt. Eerder had de premier al gemeld dat Amsterdam is 'verloren aan links'.

Niet aangesproken

Overigens haalt de krant ook raadslid Eric van der Burg aan die meent dat de Amsterdamse VVD zich niet aangesproken hoeft te voelen door de opmerking van Rutte. Volgens hem is zijn partij niet van de witte wijn, maar van het bier en de bitterballen. En hijzelf drinkt helemaal geen alcohol maar cola light zonder ijs.

Ook de Arabische nieuwszender Al Jazeera besteedt aandacht aan de witte wijn-uitspraak van de premier.