Rigoureuze plannen voor de Wallen: zegen voor de een, verschrikking voor de ander

De Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond presenteerde gisteravond het rapport Urban Jungle 3 met daarin zijn rigoureuze ideeën om de overlast op de Wallen tegen te gaan. De reacties op zijn veelomvattende plan lopen duidelijk uiteen.

De een reageert met: 'Ik vind het heel apart.' Een ander: 'Ik vind het goed dat hij wil ingrijpen. Het is hier een zooitje.'

Zuurmond stelt onder meer voor om eten en drinken op straat te verbieden. Ook stelt hij een leeftijdsgrens voor om de Wallen te mogen bezoeken.

'Niet geschikt voor kinderen'

AT5 sprak vandaag met meerdere bezoekers van de Wallen. 'Prima, want dan kun je de helft van de winkels sluiten', reageert een van hen. 'Dus ik ben er wel voorstander van.' Twee Britten vinden een leeftijdsgrens een goed idee: 'Voor de Wallen is het perfect, want het gebied is niet voor kinderen. Die hoeven dat niet te zien.'

Lees ook: Ombudsman: 'Stel minimumleeftijd en maximaal aantal bezoekers in op Wallen'

Een ander begrijpt de aanbevelingen ook wel. 'Ik vind het wel een goed idee, als het tenminste met de reden die ik denk: omdat het hier zo druk is en het een zooitje is.' Als een voorbijganger hoort dat hij geen alcohol op de Wallen mag drinken, reageert hij: 'Dan moeten we het maar ergens anders doen.'

'Mijn leuke dag moeten ze vooral gaan verknallen'

Toch krijgt Zuurmond niet van iedereen bijval: 'Ik zou niet weten waarom. Nee, ik vind het echt heel apart hier. Eten en drinken mag gewoon, lekker op straat. Lekker op een bankje zitten en van de grachten genieten.'

Een toerist uit Friesland snapt er ook niets van: 'Dit is toch niet normaal, het is een heel leuk straatje om lekker te eten. Ik kom speciaal uit Sneek om hier een happie te eten en een leuke dag hier te hebben. Dat moeten ze vooral gaan verknallen.'

Onzeker

Of de maatregelen er ook daadwerkelijk gaan komen, moet allemaal nog maar blijken. Zuurmond liet meteen ook weten dat hij het niet zo erg zal vinden als er een of twee plannen sneuvelen. 'Als de algemene lijn is dat ze die kant op gaan en er met bewoners en ondernemers serieus aan werken, dan ben ik al heel blij.'

Burgemeester Halsema is geen uitgesproken voorstander van Zuurmonds plannen, liet ze al merken. 'Je moet grenzen stellen aan wangedrag, maar tegelijkertijd moet het wel een vrije ruimte blijven,' zei ze gisteravond na de presentatie.