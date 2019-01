Wetenschappelijk onderzoek: Airbnb stuwt huizenprijzen omhoog

Het zal voor veel Amsterdammers misschien geen verrassing zijn, maar Airbnb kan de huizenprijzen in een stad fors laten stijgen. Dat blijkt nu ook uit onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Vrije Universiteit (VU).

Een team van economen deed een jaar lang onderzoek naar het effect van Airbnb op de woningmarkt in Los Angeles, één van de meest populaire Airbnb-steden wereldwijd. Hans Koster, universitair hoofddocent 'spatial economics', leidde het onderzoek.



Stijgingen tot vijfentwintig procent

'Wat wij zagen is dat de aanwezigheid van Airbnb in een buurt leidt tot hogere woningprijzen. Dit gebeurde met gemiddeld zo'n drie procent, maar dat kan veel meer zijn in een buurt waar meer vraag is naar toerisme. In een populaire buurt als Hollywood stegen de huizenprijzen tot wel vijfentwintig procent', vertelt Koster.



Koster deed onderzoek naar Los Angeles, een stad die je volgens hem niet één op één met Amsterdam moet vergelijken. Toch denkt hij dat de conclusie van dit onderzoek ook opgaat voor Amsterdam. Koster: 'De Airbnb-prijzen zijn wel vergelijkbaar dus ook hier kunnen huiseigenaren flinke winsten halen door hun woning te verhuren. Dat betekent dus ook dat de prijzen hier waarschijnlijk ook omhoog zijn gegaan.'



Lees ook: Zo fraudeer je gemakkelijk met Airbnb (en verdien je 1500 euro in 12 uur)



Bepalend beleid

Laurens Ivens, wethouder Wonen, is blij dat er nu ook wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de kwestie. 'In Amsterdam voeren we al heel bepalend beleid: je mag hier bijvoorbeeld maar dertig dagen verhuren. Deze onderzoekers prijzen het nu ook dat je beleid moet voeren om je woningmarkt te beschermen.'



Uit het onderzoek bleek ook dat wanneer in Los Angeles Airbnb-verhuur verboden werd in een bepaalde wijk, de huizenprijzen weer met gemiddeld drie procent daalden. Iets wat wellicht ook voor bepaalde buurten in Amsterdam realiteit kan worden.



Ivens: 'We onderzoeken nu of we nog een stapje verder kunnen gaan en Airbnb in sommige buurten helemaal kunnen verbieden.'



Lees ook: 60 dagen verhuren via Airbnb nog steeds mogelijk ondanks nieuwe regels