Zwarte lintjes aan taxi's als herdenking verkeersslachtoffers én protest tegen Uber

Chauffeurs van andere taxiorganisaties knoopten vandaag zwarte rouwlinten aan hun auto's. Ze willen daarmee de slachtoffers herdenken van de ongelukken, maar het was ook een protest tegen Uber. Afgelopen weekend kwam er een 24-jarige vrouw om het leven na een aanrijding met een Uber-taxi.

Taxi's met daklichten van verschillende organisaties, taxi's zonder daklichten, zolang het maar geen Uber was. Ze kwamen langs bij de passengers terminal vanmiddag om zwarte linten te halen. 'Ik heb er geen woorden voor. Ik heb ook twee dochters. Het kan u overkomen, mij ook. Ik ben echt erg emotioneel', zegt een taxichauffeur met zwart lintje.

Ook protest

Maar behalve om te herdenken, zijn de zwarte lintjes ook bedoeld als protest. Ze vinden dat Uber de taximarkt verziekt en de kwaliteit en veiligheid omlaag brengt. 'Ik doe het 33 jaar. Wat er hier aan de hand is, is gewoon niet normaal. Ik rijd samen met m'n broer. We rijden samen 75 jaar schadevrij en we worden een gewone verzekering uitgekinkeld. Enkel doordat deze chauffeurs helemaal niet weten hoe het werkt, hoe het hoort, geen opleiding hebben gehad. En maar doen.'

Over rug slachtoffers

'We doen dit in eerste instantie ter nagedachtenis aan de slachtoffers die zijn gevallen', zegt Willem Drieling als woordvoerder van de lintenactie. 'Maar zeker ook met een knipoog van: er is wel degelijk een verschil tussen Uber en een taxi.' Drieling is het er niet mee eens dat de actie over de rug van slachtoffers is. 'Absoluut niet. Want in het verleden hebben we dit vaker gedaan. En eigenlijk is het heel triest dat wij dit doen, als taxi zijnde. En dat Uber degene is die de ongelukken heeft veroorzaakt. En die zitten op de Zuidas op een mooi kantoor en doen eigenlijk niks', meent Drieling.

Zorgen om ongevallen

Uber heeft vandaag zijn zorgen uitgesproken over het aantal ernstige ongevallen met Uber-chauffeurs. De taxidienst liet weten te onderzoeken of ze nog meer kunnen doen om de verkeersveiligheid te vergroten.

