Woningbrand in Zuid, vier mensen hebben rook ingeademd

Meerdere brandweerwagens zijn vanmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Maasstraat in Zuid. Vier mensen moesten door het ambulancepersoneel worden nagekeken. omdat ze rook hebben ingeademd.

De melding werd rond 12.40 uur gedaan. Op beelden is te zien dat drie blusvoertuigen bij de woningbrand aanwezig zijn.

De brand ontstond in de keuken.

