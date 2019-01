Waarom zijn sommige omleidingsborden in Zuid opeens roze?

Omleidingsborden in het roze, het is weer eens wat anders. Ze staan sinds een paar dagen bij wegwerkzaamheden in Zuid, vooral in het gebied bij de Zuidas. De roze omleidingsborden zijn er neergezet als proef.

De borden, die geplaatst zijn rondom de afgezette Prinses Irenestraat, wijken af omdat de ze speciaal bedoeld zijn voor fietsers. Met deze borden moet er onderscheid gemaakt worden tussen het fietsverkeer (roze) en het autoverkeer (geel), meldt de informatiesite van de Zuidas. De proef maakt deel uit van het programma Fiets van de gemeente. Met de proef wordt onderzocht of de roze borden herkenbaar, zichtbaar en duidelijk zijn.

Opvallend

Een langskomende fietser weet nog niet zo goed wat hij ervan moet denken. 'Ja, misschien valt het voor één keer op, maar ik zie het nu in het donker niet zo goed om eerlijk te zeggen. Die borden hadden ze beter geel kunnen laten. Sommige dingen moet je gewoon laten als ze zijn, toch?'

Leuke kleur

Een andere fietser snapt de achterliggende bedoeling wel. 'Ik zag ze zojuist hier om de hoek', merkt hij op. 'Het is interessant dat de stad je aanspreekt als fietser. En dat is erg gaaf: je ziet direct dat de boodschap voor jou is.' De roze kleur spreekt een andere man erg aan. 'Ik vind het geweldig. Roze, een goede kleur', zegt hij enthousiast. 'Dit houdt het origineel en het is ook nog een leuke kleur.'

Verschil

'Ik denk: als het makkelijk is aangegeven, dat het wel leuk is en dat iedereen er dan aan went', zegt een langsfietsende dame. 'Dan ziet het er ook leuker uit.' Ze vindt ook het verschil handig tussen borden voor auto's en fietsers. 'Als deze lijn wordt doorgezet en het zal altijd zo zijn, dan zou het wel opvallen', vertelt een andere fietser. 'Misschien zou het nu zelfs eerder niet opvallen omdat het een begin is. Maar als ze doorzetten, wie weet.'

De borden blijven nog ruim twee maanden staan: eind maart gaat de Prinses Irenestraat weer open voor al het verkeer.