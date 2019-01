Tram 26 korte tijd gestremd door stroomstoring

Tram 26 heeft vanmiddag enige tijd niet gereden vanwege een stroomstoring . Het GVB zette pendelbussen in tussen Centraal Station en IJburg.

De problemen ontstonden rond 16.15 uur. Het is onduidelijk wat de oorzaak was van de stroomstoring. Rond 17 uur was de stroomstoring verholpen.

Reizigers moeten nog wel rekening houden met een langere reistijd.

Tramlijn 26 heeft te maken met een stroomstoring. We zoeken uit waar het probleem zit. Ondertussen zetten we pendelbussen in. Het kan wat langer duren voor je op je bestemming bent. https://t.co/iTYLLE5QUj — GVB Amsterdam (@GVBnieuws) January 15, 2019