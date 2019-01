Tachtiger uit Beethovenstraat des duivels over werkzaamheden: 'In de oorlog kon het wel!'

Buurtbewoner Elisabeth uit Zuid is woest. De 83-jarige dame is woonachtig in de Apollobuurt en kan de Beethovenstraat niet oversteken vanwege werkzaamheden. De loopbrug, die vandaag zou worden geplaatst, is nergens te vinden.

De 83-jarige vrouw woont al haar hele leven in Zuid, maar zegt deze 'gekkigheid' nog nooit te hebben meegemaakt. Elisabeth vertelt: 'Ga je zoiets doen - stel dat het echt nodig is en dat zal heus wel - dan maak je een loopbrug! Dat konden de Canadezen en Amerikanen al in de oorlog, zo'n vouwbrug, die doe je eroverheen. Voor de bejaarden, voor de kinderen, voor mensen, invaliden, noem maar op. Ik loop zelf ook niet meer als Fanny Blankers-Koen. Dít is belachelijk!'



Rücksichtslos!

Elisabeth kan nu niet naar de overkant wanneer zij dat zou willen. Daarvoor moet ze naar eigen zeggen vleugels hebben. Ze zou dan via de Apollolaan of de Stadionweg moeten lopen en dat is teveel voor haar. De 83-jarige vindt het 'rücksichtslos' en heeft er - spreekwoordelijk dan - geen woorden voor.



Bovendien bekommert de vrouw zich om de vele, oude mensen die er in de Beethovenstraat wonen. Geërgerd vertelt ze: 'Dit is zomaar aan de tekentafel gemaakt zonder de consequenties goed te bekijken!' Het is aan deze tekentafel dat er volgens Elisabeth al plannen hadden moeten worden gemaakt voor een tijdelijke oversteekplaats.



'Het moet blijkbaar eerst besproken worden in het Europees Parlement en dan gaan ze daar eens denken of ze er over drie maanden iets aan kunnen doen', moppert de vrouw. Zelf zou ze wel weten hoe ze het aan zou pakken: 'Weg dat hek! Noodvoorziening daar! Brokstukken opzij! Hekken opzij! En dan komt er een afbuiging voor voetgangers. C'est tout!'



Noodbrug

Ook de bloemiste op de hoek doet haar beklag: 'Niemand kan aan de overkant komen. Je kan er niet komen met de auto, je kan er niet lopen. Het scheelt mij de helft aan omzet!' Voor de visboer aan de andere kant van de straat is het volgens haar niet anders, want het staat daar helemaal leeg.



Tijdens een spoedvergadering van de Ondernemersvereniging die heeft plaatsgevonden, is er een noodbrug beloofd die er snel zou komen. Tot de grote teleurstelling van de bloemiste was deze er vanochtend nog niet: 'Ik kwam heerlijk op mijn werk vandaag. Ik denk, waar is die noodbrug? Het is er nog steeds niet en aan wie je het ook vraagt; niemand weet ergens van. Dus er komt helemaal geen loopbrug, het is allemaal zoetmakerij!'

Te weinig beton

Het GVB laat weten dat er geen ruimte is voor een noodbrug en dat die er daarom ook niet komt. Wel komt er een tijdelijke oversteekplaats op wegniveau.