Bouw miljoenen kostende Cuyperstrap in Centraal Station begonnen

De bouw van de Cuyperstrap is begonnen. Met de trap wordt het Centraal Station verbonden met het onderliggende metrostation.

Inmiddels is gestart met de voorbereidende werkzaamheden, waarbij ook de stationspiano is verplaatst. 'Binnenkort gaan we vanuit de Cuypershal zelf naar beneden werken en zal de hal voor een deel veranderen in een bouwterrein', vertelt projectleider van de gemeente, Dries van Heusden, op de site van de gemeente.

Het is een ingewikkelde operatie, omdat de trap tussen allerlei installaties van onder meer de Noord/Zuidlijn door moet.

Pierre Cuypers

De trap wordt vernoemd naar Pierre Cuypers, die in 1876 het Centraal Station ontwierp. Met de trap kunnen reizigers direct van het metrostation naar de stationshal lopen en andersom. Het is dan niet meer nodig een stuk door de buitenlucht te lopen.

De Vervoersregio en de gemeente steken 6,3 miljoen euro in het bouwproject. Verwacht wordt dat de Cuyperstrap begin 2020 klaar is.