Kinderdagverblijf Het Elfenbankje moet weg uit Centrum: 'Dan heb je als ouder echt een probleem'

Na bijna dertig jaar valt het doek binnenkort voor kinderdagverblijf Het Elfenbankje. Het kinderdagverblijf zit bijna dertig jaar aan de Nieuwe Herengracht, maar omdat het pand verkocht wordt, kopen veel te duur is en de zoektocht naar een huurpand ook op niets uitloopt, dreigen er straks dertig kinderen op straat te staan.

Al twee jaar weten ze dat ze uit het pand moeten en al twee jaar probeert het kinderdagverblijf om aan een nieuwe locatie te komen. Zelf een nieuw pand kopen is veel te duur. Huren zou kunnen, maar dan moet er wel een optie zijn om te huren. 'We hebben echt alles geprobeerd', zegt eigenaresse Swanhilde Borgman. 'Funda, alle woningcorporaties in de stad, de gemeente Amsterdam, de stadsloods, een tijdelijke optie op het Marineterrein. Echt álles geprobeerd.'

Diversiteit aan kinderopvang

Naast de persoonlijke problemen die de sluiting oplevert, zijn de ouders ook vooral bezorgd om het bredere plaatje. Het Elfenbankje is namelijk niet de enige kleinschalige kinderopvang die uit de buurt moet verdwijnen. 'De markt voor kinderdagverblijven wordt steeds minder divers, zeker hier in het centrum. Er zijn voornamelijk verblijven met heel veel groepen, met verschillende volwassenen waar de kinderen mee te maken krijgen. Dat is niet wat wij voor onze dochter willen', zegt moeder Lotte Raat.

'Er is weinig aanbod. Daardoor moet je uiteindelijk toch kiezen voor datgene wat er is, en dat is dan die eenheidsworst. Die paar grote spelers die allemaal hetzelfde zijn', voegt vader Tobias Dormaar toe. 'En dan heb je daar ook nog wachtlijsten, dus dan heb je nog een hele tijd helemaal niks. Dan heb je echt een probleem.'

Brief aan de burgemeester

Hoewel de gemeente officieel geen verantwoordelijkheid draagt voor kinderdagverblijven in de stad, zijn Borgman en haar bedrijfspartner ook naar de stadsdelen Centrum en Oost gestapt om te praten over mogelijkheden. Daar kregen ze naar hun idee nauwelijks respons. Ook op een brief aan de burgemeester van begin november, hebben ze nog steeds geen reactie gekregen.

'Die brief schreven we ook een beetje uit de moed der wanhoop. Maar ook omdat zij burgemeester zegt te zijn voor de grote en de kleine Amsterdammer', vertelt Borgman. 'Het is ook niet zo dat de gemeente in eerste instantie meteen met een pand voor ons moet komen, maar het gaat ook om een beetje meedenken, een beetje helpen, je aan de juiste connecties helpen. Dat je niet alleen maar krijgt "Het is vervelend en we kunnen niks voor jullie betekenen." Nou ja, waarom niet?'

Leefbaarheid

Ook de ouders vinden dat de gemeente hier toch een grotere rol in zou moeten spelen. 'Om het leefbaar te houden, en dat is een taak van de stad, vind ik dat de stad best bedrijven met een sociale functie, zoals kinderdagverblijven, een beetje beter zou mogen beschermen. Of tenminste zou moeten helpen. Dat zie je nu echt niet gebeuren', zegt Dormaar.

Het stadsdeel laat weten het heel vervelend te vinden voor Het Elfenbankje, maar dat de mogelijkheden van de gemeente beperkt zijn. Wel is de gemeente in gesprek met de branche over het onderwerp, maar dat zal voor Het Elfenbankje waarschijnlijk te laat zijn.

Gemeenteraad

Toch geeft de opvang het niet zonder meer op. 'De kansen zijn natuurlijk klein, maar we geven niet op. Als er nu alsnog iets uit onverwachte hoek komt, dan is het niet onmogelijk', zegt Borgman. De ogen van de ouders en leidsters van het kinderdagverblijf zijn gericht op de gemeenteraadsvergadering van volgende week. Daar hopen ze dat een van de raadsleden het oppikt.