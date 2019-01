Broer en zus van doodgeschoten Mohamed Bouchikhi doen emotionele oproep

De familie van de stagiair Mohamed Bouchikhi die vorig jaar in het buurtcentrum in Wittenburg werd doodgeschoten, is nog steeds radeloos. De daders van de schietpartij zijn nog steeds niet gepakt. De familie doet een emotionele oproep aan mensen die meer weten om zich te melden. 'Doe het voor ons. Doe het voor Mohamed.'

Mohamed werd op 26 januari vorig jaar doodgeschoten toen twee mannen met bivakmutsen het wijkcentrum inrenden. Ze begonnen om zich heen te schieten. Mohamed probeerde in een kantoor te schuilen, maar werd daar in zijn rug geschoten. Twee andere jongeren raakten gewond.

Slechts één verdachte

Hoewel een man in oktober werd aangehouden, werd hij enkele dagen later niet meer verdacht. Daarna is er niemand meer aangehouden. 'Als je iets weet of vermoedt, meldt het dan bij de politie. Dat kan ook anoniem', zegt Mohameds broer Youssef.

Lees ook: Mohamed Bouchikhi (17) werd van dichtbij doodgeschoten toen hij lag te schuilen

Bij EenVandaag vertelt de familie hoe hard de klap aan kwam toen ze hoorden dat Mohamed was overleden. 'Het was een rollercoaster', zegt Youssef. 'Je weet niet meer wat de grond is, wat de lucht is. Je bent zo gedesoriënteerd doordat dit kan gebeuren. En je wil antwoorden op vragen. Wat is er nou precies gebeurd.'

Lees ook: Verdachte aangehouden voor moord stagiair Wittenburg

Onschuldig kind

'Wie heeft dit in zijn hoofd gehaald?', vraagt zus Khadija zich hardop af. 'Hoe ver moet je wel niet zijn om dit te kunnen doen? En waarom schiet je hem in zijn rug. Als je hem had omgedraaid voor je schoot, had je gezien dat het een onschuldig kind was.'

Op zaterdag 26 januari, exact een jaar na de schietpartij, wordt in de gevel van het buurtcentrum op Wittenburg een gedenksteen voor Mohamed onthuld.